شابي ألونسو ' هاتريك ' في الأبوة

مدريد، (إفي): رزق لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني شابي ألونسو، بطفلة أطلق عليها اسم "إيما" وأصبحت ثالث أبنائه من زوجته ناجوري أرامبورو.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء أن ناجوري وضعت مولودتها أمس الاثنين

وأكدت الأمر على حسابها بموقع "إنستجرام" حيث قالت: "إيما باتت بيننا بالفعل".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ولكن صحيفة (الموندو) الإسبانية أكدت أن الطفلة ووالدتها في حالة صحية جيدة.

يذكر أن ألونسو تزوج من ناجوري عام 2009 وأنجب منها حتى الآن جون (خمسة أعوام) وآني (ثلاثة أعوام)، والآن إيما.

وينتظر اثنان من لاعبي الفريق الملكي الإسباني ولادة أبناء خلال الفترة المقبلة هما: حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس من صديقته المذيعة الشهيرة سارا كاربونيرو، والمدافع سرخيو راموس من صديقته المذيعة والممثلة وعارضة الأزياء بيلار روبيو.