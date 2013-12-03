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سقوط قتلى وجرحى فى انفجار بمنطقة الجسر الأبيض بدمشق

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سقوط قتلى وجرحى فى انفجار بمنطقة الجسر الأبيض بدمشق سقوط قتلى وجرحى فى انفجار بمنطقة الجسر الأبيض بدمشق

وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، فى منطقة الجسر الأبيض بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
> ونقلت قناة "" التابعة للنظام السورى عن وزارة الداخلية قولها إن تفجيرا وصفته بـ"الإرهابى" وقع فى منطقة الجسر الأبيض ما أسفر عن مقتل مواطنين وجرح آخرين.

وذكر التليفزيون السورى، أن "انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف فى منطقة الجبة بالجسر الأبيض ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى".

وتداولت مصادر موالية للنظام، "أن الانفجار وقع عند مدخل الوحدة 205 "وحدة تعويض الشهداء" بمنطقة الجبة تلا ذلك إطلاق صوت رصاص وقدوم سيارات الإسعاف".

يذكر أنه ينتشر فى المنطقة العديد من الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام، إضافة إلى وجود فرع أمنى يرأسه حافظ مخلوف ابن خالة رئيس النظام فى سوريا بشار الأسد هناك.

وتقول مصادر فى المعارضة، إن هذا "النوع من التفجيرات فى المناطق السكنية هو من صناعة النظام لترهيب السكان كى لا يوفر السكان أى بيئة حاضنة للمعارضة أو ليخرج النظام عبر وسائل إعلامه ويقول انظروا ماذا تفعل قوى المعارضة بالمناطق السكنية".
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