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4 قتلى فى هجوم انتحارى بمنطقة الجسر الأبيض وسط دمشق

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4 قتلى فى هجوم انتحارى بمنطقة الجسر الأبيض وسط دمشق 4 قتلى فى هجوم انتحارى بمنطقة الجسر الأبيض وسط دمشق

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 17 آخرون، الثلاثاء، فى هجوم انتحارى فى حى جسر الأبيض التجارى فى وسط دمشق، كما أفاد التلفزيون السورى الرسمى، "4 شهداء و17 جريحاً فى التفجير الإرهابى فى منطقة الجبة بالجسر الأبيض".

وأوضح أن "إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف فى منطقة الجسر الأبيض"، من جهته أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان إلى أن انتحاريا فجر نفسه فى مبنى حكومى فى جسر الأبيض ما أدى إلى مقتل شخصين.

ومنذ بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد قبل أن تتحول إلى نزاع دموى، يتهم النظام مسلحى المعارضة بأنهم "إرهابيون" مدعومون من الخارج.
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