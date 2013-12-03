"البترول" تنفى رفع أسعار الوقود وتؤكد استمرارها فى ضخ كميات كبيرة

نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، وجود اتجاه حاليا لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، مشيراً إلى أن قطاع البترول يضخ حالياً كميات كافية من الوقود، لتلبية احتياجات السوق، ووصولها إلى المواطنين فى سهولة ويسر.

وقال عبد العزيز، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ما نشر اليوم بإحدى الصحف بشأن انتظار الحكومة لقرار سياسى لرفع أسعار البنزين والسولار ليس له أى أساس من الصحة، مؤكداً أن هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولا يوجد له أى أساس من الصحة ومنسوب لمصدر مجهول الهوية.

وأكد عبد العزيز أن قطاع البترول يضخ حالياً كميات كافية من الوقود، لتلبية احتياجات السوق ووصولها إلى المواطنين فى سهولة ويسر، وأنه يتم حالياً تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار فى أكثر من 400 محطة تموين سيارات تابعة لشركتى موبيل وشل.

وقال عبد العزيز، إن تلك التجربة لمنظومة الكروت الذكية سيتم تعميمها تباعاً خلال الفترة القادمة، لإضافة محطات مصر والتعاون، فى مختلف محافظات مصر، بما يهدف إلى ضبط منظومة التداول، وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث إن استخدام الكروت الذكية يتم بدون تحديد أى كميات وبنفس الأسعار السارية.