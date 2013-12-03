ميسي يتدرب في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته

بوينوس آيرس، (إفي): عاد نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، الاثنين للتدرب بدنيا في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته العضلية قبل شهر.

ولم يشعر ميسي بآلام خلال التدريب بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعافيه من إصابة بتمزق عضلي في ساقه اليسرى، حتى أنه نفذ إحدى الكرات وركلها بقدمه اليمنى.

ويواصل ميسي (26 عاما) تعافيه بصالة الألعاب الرياضية لتقوية عضلات فخذه الأيسر، وينتظر أن يخضع خلال اليومين المقبلين لآشعة جديدة لتقييم حالة إصابته.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة ريال بيتيس في العاشر من الشهر الماضي، ليتقرر غيابه عن الملاعب حتى 2014.

وارتفعت الحالة المعنوية لـ"البرغوث" الأرجنتيني عقب عودته إلى بلاده قبل يومين لاستئناف برنامج تعافيه، حيث يحاط بأسرته والجهاز الفني لمنتخب "التانجو".

واستراح ميسي عطلة الأسبوع مع أسرته في روساريو، وأعرب خلالها عن أسفه لخسارة فريقه الأولى في الليجا أمام أثلتيك بلباو بهدف نظيف، ليواصل تصدر البطولة لكن بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وعاد النجم الأرجنتيني لبوينوس آيرس والتي ينتظر ان يواصل بها التدريبات للتعافي طوال الأسبوع، حيث استبعد أطبائه أن يتدرب في روساريو ليومين في الأسبوع.

كان ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد وصل إلى بلاده قبل يومين لاستكمال برنامج تعافيه، قبل أن يعود إلى إسبانيا في أوائل العام الجديد.