أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي يتدرب في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته

Google+ Print
ميسي يتدرب في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته ميسي يتدرب في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته

بوينوس آيرس، (إفي): عاد نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، الاثنين للتدرب بدنيا في الملعب للمرة الأولى منذ إصابته العضلية قبل شهر.

ولم يشعر ميسي بآلام خلال التدريب بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعافيه من إصابة بتمزق عضلي في ساقه اليسرى، حتى أنه نفذ إحدى الكرات وركلها بقدمه اليمنى.

ويواصل ميسي (26 عاما) تعافيه بصالة الألعاب الرياضية لتقوية عضلات فخذه الأيسر، وينتظر أن يخضع خلال اليومين المقبلين لآشعة جديدة لتقييم حالة إصابته.

وتعرض ميسي للإصابة خلال مباراة ريال بيتيس في العاشر من الشهر الماضي، ليتقرر غيابه عن الملاعب حتى 2014.

وارتفعت الحالة المعنوية لـ"البرغوث" الأرجنتيني عقب عودته إلى بلاده قبل يومين لاستئناف برنامج تعافيه، حيث يحاط بأسرته والجهاز الفني لمنتخب "التانجو".

واستراح ميسي عطلة الأسبوع مع أسرته في روساريو، وأعرب خلالها عن أسفه لخسارة فريقه الأولى في الليجا أمام أثلتيك بلباو بهدف نظيف، ليواصل تصدر البطولة لكن بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وعاد النجم الأرجنتيني لبوينوس آيرس والتي ينتظر ان يواصل بها التدريبات للتعافي طوال الأسبوع، حيث استبعد أطبائه أن يتدرب في روساريو ليومين في الأسبوع.

كان ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، قد وصل إلى بلاده قبل يومين لاستكمال برنامج تعافيه، قبل أن يعود إلى إسبانيا في أوائل العام الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع