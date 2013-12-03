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أنشيلوتي: من يرغب في ميسي ولديه رونالدو؟

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أنشيلوتي: من يرغب في ميسي ولديه رونالدو؟ أنشيلوتي: من يرغب في ميسي ولديه رونالدو؟

روما، (إفي): صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأنه يرغب في تدعيم صفوف الملكي بلاعب جديد ولكنه لن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة.

وفي مقابلة مع محطة (راديو كابيتال) الإذاعية الإيطالية وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات

منها اليوم الثلاثاء، قال أنشيلوتي: "إذا كان بمقدوري ضم لاعب جديد للملكي فهذا اللاعب لن يكون ميسي.. فمن يرغب في ميسي ولديه رونالدو؟".

وقال إنه يرغب في تدعيم صفوف الملكي بلاعب في مكان آخر غير الهجوم ولكنه لم يذكره على وجه التحديد.

وأشاد أنشيلوتي باحترافية رونالدو والجهد الذي يبذله في المران، مؤكدا أن الرب قد منح البرتغالي "هبة خاصة من عنده".

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