بلاتيني: رونالدو وميسي وريبري؟ الكرة الذهبية صعبة هذا العام

مدريد، (إفي): قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ميشيل بلاتيني إن اختيار لاعب كي يفوز بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب أصبح أمر غاية في الصعوبة لا سيما العام الجاري.

وتابع "يبدو أن الثلاثة الأوفر حظا هم ميسي وكريستيانو رونالدو وريبيري، الاثنان الأولان جيدان للغاية، وريبيري هو من فاز بكل شيء. إنهم ثلاثة لاعبين كبار"، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة (آس) الإسبانية.

وحول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتمديد الفترة المخصصة للتصويت على جائزة الكرة الذهبية، بالتزامن مع تأهل البرتغال على حساب السويد في الملحق وهي المباراة التي شهدت إحراز صاروخ ماديرا لثلاثية، علّق مازحا "ربما من أجل إرضاء كريستيانو".

وبسؤاله عن عدم حصول لاعب إسباني على الجائزة بعد فوز الماتادور بكأس العالم في 2010 ، أوضح "هذا ما أتساءل عنه أنا أيضا. أرى أن لاعب إسباني كان لا بد أن يفوز بها. إنييستا، تشافي.. إنهما يستحقانها. فاز بها ميسي، وهو بطل كبير. لكن في 2010 بالنسبة لي كان من الضروري أن يرفع الكرة الذهبية لاعب إسباني".

وأكد أن الحصول على الكرة الذهبية يعني "شعورا كبيرا بالفخر وإحساسا بأن كل جزء من الجائزة يخص زملاءك، لأن الفرق تلعب كرة القدم، هي التي تفوز وتخسر.

ولكن الجائزة أكبر تقدير فردي يمكن أن يناله لاعب. لا يمكن الزعم أن أحدا لا يشعر بالفخر. جميعنا فعل، وسيفعل الفائزون بالنسخ المقبلة".

وعن الجوائز الثلاث من الكرة الذهبية التي فاز بها قال إنه يحتفظ باثنتين في منزله بينما أهدى الثالثة للمحامي جياني أنيللي أيقونة يوفنتوس الإيطالي ورئيسه الراحل.

كما كشف بلاتيني عن أسباب ضم اللجنة الفنية التي تختار المرشحين الـ25 للكرة الذهبية، مزيجا بين لاعبي كرة سابقين مثل ديمتريو ألبرتيني وكارل هاينز رومينيجه، وشخصيات عالمية مثل ولي عهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله ورؤساء أندية مثل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأوضح أن هذه القائمة تضم أناسا يحبون كرة القدم، وآخرين ملمين بالأمور الفنية فيها وهؤلاء الذين مارسوا اللعبة أو لم يفعلوا. ولكن الأهم أن كلا منهم يحمل رؤية وهو ما يجعل الاختيار النهائي يتضمن كافة العوامل.

جدير بالذكر أن كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني وليونيل ميسي نجم غريمه الكتالوني برشلونة وفرانك ريبيري لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني يتنافسون على نسخة العام الجاري من جائزة الكرة الذهبية.