ميسي يخطف جائزة أفضل لاعب في إسبانيا 2013 من رونالدو

حسم ليونيل ميسي لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني والهداف في جوائز رابطة الأندية المحترفة لليجا، بينما حصل كريستيانو رونالدو على لقب الأقيم.

وتوج حارس أتلتيكو مدريد المعار من تشيلسي الإنجليزي، تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس في الليجا حيث كان يتنافس معه فيكتور فالديس (برشلونة) والأرجنتيني ويلي كاباييرو (مالاجا).

من ناحيته فاز لاعب ريال مدريد سرخيو راموس بجائزة أفضل مدافع متفوقا على إنديجو مارتينيز (ريال سوسييداد) وجوردي ألبا (برشلونة).

هذا فيما حصل على جائزة اللعب النظيف كل من حارس ريال مدريد إيكر كاسياس حيث تسلم رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الجائزة بالنيابة عن "القديس" الذي منعته ظروف من حضور الحفل، وفي فئة الأندية فاز أثلتيك بلباو بالجائزة.

وذهبت جائزة أفضل محور ارتكاز إلى آسيير اياراميندي لاعب ريال سوسيداد السابق وريال مدريد الحالي ليتفوق على بينيات (ريال بتيس) وخابي فويجو (رايو فايكانو).

وتوج أندريس إنييستا (برشلونة) بجائزة أفضل صانع ألعاب حيث تفوق على إيسكو آلاركون لاعب مالاجا السابق وريال مدريد الحالي وخيسوس نافاس لاعب إشبيلية السابق ومانشستر سيتي حاليا.

وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد اياراميندي في ثاني لقب يحصل عليه في نفس الليلة عقب تفوقه على ألبرتو مورينيو (إشبيلية) وليو بابتيستاو لاعب رايو فايكانو السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بناء على تصويت لاعبي الليجا.