إنيستا: برشلونة لم يفقد الثقة رغم الخسارة في آخر مباراتين

مدريد، (إفي): أكد أندريس إنيستا لاعب وسط برشلونة الإسباني، أن ثقة البرسا لم تتراجع مطلقا مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين رغم هزيمته في آخر مباراتين له.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية قال إنيستا: "أنا شخص لا أحب المغالاة سواء في الأمور الجيدة أو السيئة، فأنا أحب رؤية حقيقة الأمور وبنظرة متوازنة. أحيانا لا تسير الأمور مثلما نرغب لكننا لم نهدر شيئا، إلا أن الظروف لم تسنح لنا بغير ذلك".

وأضاف أن البرسا لعب بشكل جيد منذ انطلاق بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي ولكنه تعرض للهزيمة في آخر مباراتين له، إلا أن هذا الأمر لم "يفت في ثقة البرسا قدر أنملة".

وأقر إنيستا بأن هناك مخاوف تنتاب الفريق بعد التعرض لأي هزيمة، ولكن الخسارة تفيد في التعلم من الأخطاء وتحسين الأمور "لا أحد يحب الخسارة.. ولكن ينبغي أن نتحلى بالثقة في أننا سنتحسن".

وكان البرسا قد تعرض للهزيمة أمام أثلتيك بلباو بهدف دون رد في الليجا، كما خسر قبلها أمام أياكس أمستردام الهولندي بدوري الأبطال الأوروبي بهدفين لواحد.

وأبرز إنيستا أنه "في أي فريق هناك دائما أمور تخص الجميع وهناك أشياء يجب تحسينها، لأنه لا يتم أبدا الوصول إلى الكمال وبالنظر إلى موقعنا الحالي سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإسباني لابد أن نحافظ عليهما. لو كان هذا الفريق يتسم بشيء واحد فسيكون التضامن والشخصية لأنه ما من أحد يود القيام بالأمور على نحو سيئ".