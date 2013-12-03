سيول: عزل عم الزعيم الكوري الشمالي من السلطة وإعدام مقربين منه

أفاد مسؤولون من كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنه تم عزل عم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الذي اعتبر لفترة طويلة مرشده السياسي، من منصبه القيادي الرفيع في الجيش وإعدام العديد من المقربين منه . وأفادت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية في تقرير عرضته على لجنة برلمانية أن جانج سونج- ثايك عزل من منصبه نائبا لرئيس لجنة الدفاع الوطني، أعلى هيئة قرار في البلاد، بحسب ما نقلت الصحافة الكورية الجنوبية عن أحد النواب . وفي حال تاكد النبأ فإن إقالة جانج سونج- ثايك ستشكل التطور السياسي الأبرز داخل السلطة في كوريا الشمالية منذ وصول كيم جونج أون إلى السلطة في ديسمبر 2011 خلفا لوالده كيم جونج أيل الذي توفي بنوبة قلبية . وقال النائب جونج شيونج- راي للصحافة إن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أوضحت خلال اجتماع عقد بشكل طارئ مع اللجنة البرلمانية أن «جانج أبعد مؤخرا من منصبه وأعدم اثنان من المقربين منه هما ري يونج- ها وجانج سو- كيل علنا في منتصف نوفمبر».وأضاف أن «جميع أفراد الجيش أبلغوا بعمليتي الإعدام ومنذ ذلك الحين توارى جانغ سونج- ثايك عن الأنظار».وكان جانج سونغ- ثايك، زوج شقيقة كيم جونج يل، على مدى عقود أحد شخصيات السلطة الرئيسية في كوريا الشمالية حيث لا تزال السلطة بيد عائلة «كيم» على مدى ثلاثة أجيال (الجد والأب والابن) ،منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتولى إرشاد الزعيم الحالي في خطواته الأولى على رأس البلاد .

شبكةعيونالإخبارية

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