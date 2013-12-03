جولة في منزل بطلة "على مرّ الزمان" في اسطنبول

قد تتساءلين عن سرّ جمال وأناقة الممثلات التركيات اللواتي تسطع أنجمهنّ في العالم العربي؟! فهذه الأناقة لا تنكشّف سوى بالدخول إلى منازلهنّ لاكتشاف أجمل تصاميم الديكور التي تعكس أذواقهنّ الرفيعة، ولا سيّما الممثلة "ويلما إيليس" ذات الأصول الألمانية، التي بالرّغم من عملها سنوات في السينما الألمانية والعالمية، إلا أنّها لم تذق طعم الشهرة الحقيقيّ سوى في سنة 2004، حين زارت تركيا وأقامت فيها، ثمّ أدّت دور "كارولين" في المسلسل التركي «على مرّ الزمان».

"سيدتي نت" يدخل منزلها، ويطلعك على شخصيّتها الحقيقية، من خلال الديكور الذي يرسم أناقة جميع الغرف.

اشتهرت "ويلما" بدور المرأة الحسناء اللعوب الخبيثة، ولكنها في الواقع امرأة طيّبة وودودة. تتألّق بابتسامة دافئة، خصوصاً حين تكون في منزلها البسيط بديكوراته، ذي الجدران البيضاء النقيّة التي تمنح إحساساً بالاتّساع والرحابة.

يقع منزلها على أعلى تلّة في اسطنبول، ويمتدّ على مساحة 400 متر مربع، ويضمّ غرفة معيشة واسعة مفتوحة على عرفة الطعام، و5 غرف نوم ذات أسقُف عالية، وحمّامين ومطبخاً فسيحاً.

حرصت "ويلما" على تصميم ديكور منزلها بأجمل صورة هندسية، تُبرز طبيعة شخصيّتها الخفيّة، التي يجهلها جمهورها، ومنها حبّها وعشقها للّون الأبيض المهيمن على جدران منزلها الأنيق بكثير من الجاذبية، لما له من خصائص تؤمّن لها الراحة النفسية، حين النظر إليه، بعد يوم عمل في التصوير، شاقٍ وطويل.

وتستمتع بإعداد وجباتها الخفيفة في مطبخها، وتتلذّذ بتناول كوب شايّ تركيّ تقليديّ مع أصدقائها في غرفة الطعام ذات الأرضيّة المصمّمة من "الباركيه" الخشب الفاتح، والتي تتوسّطها طاولة طعامبيضاء لمّاعة، طوّقت بكراسٍ من "الكروم" الإيطالي الفضي، وكرسيين من خشب البلوط، وأحيطت بمكتبتين خشبيّتين من نوع الطاولة نفسه، ما جعل الانسجام بينهما كبيراً.

وتطلّ غرفة الطعام على الصالون البنفسجيّ الداكن والرومانسيّ والمكوّن من أريكة _ زاوية بنفسجيّة اللون ومخمليّة الملمس، ومن وسائد مطبوع على وجهها الورد، فيما زيّنت جدران الصالون بلوحات طبيعية لخيولٍ ووجوهٍ معبّرة باللونين الأبيض والأسود، اختارتهما الفنانة من معرض فوتوغرافي في "المركز الثقافي الفرنسيّ".

وتفوح رائحة الورد الطبيعيّ في أرجاء المنزل، إذ تعشقه "ويلما" كثيراً وتحضره إلى المنزل بانتظام، في وقت تمضي أجمل أوقاتها بالقراءة على كرسيها الأبيض الكبير المصنوع من القشّ الطبيعي والمطلّ على الشرفة.

ويبرز حبّها الشديد للكريستال و"السوارفسكي" من خلال "الاكسسوارات" الموزّعة بطريقة فنيّة في أرجاء المنزل، خصوصاً في الصالون وغرف النوم.

وتعتبر المالكة قارئة مخلصة للأدب الروائيّ العالميّ وكتب المسرح والدراما، ولذا أشرفت بنفسها على اختيار مكتبتها، ورتّبت كتبها على الرفوف وصنّفتها، حسب أهميّتها. وتحلو القراءة لها على أنغام الموسيقى الكلاسيكيّة والتركية، فيما قد تُشاهد أفلام الـ "دي في دي"، في أوقات فراغها.

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