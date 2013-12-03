«الثوري النّوري».. قصيدة الفاجومي عن «ثورية التيار الإسلامي»

كان للشاعر أحمد فؤاد نجم «الفاجومي» رؤية ثاقبة في «ثورية» المنتمين للتيار الإسلامي، عبر قصيدته «الثوري النوري» والتي يصف فيها «ثورية الإسلامي» بـ«كلام، وهلب دين، وأكلنجية».ويعتبر الشاعر «نجم» تيار الإسلام السياسي يبني مواقفه حسب مصلحته دون النظر للآخرين، فقال في قصيدته: «يتمركس بعض الأيام.. يتمسلم بعض الأيام.. يصاحب كل الحكام.. وبستاشر ملة». قصيدة «الثوري النّوري» للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم: حلا ويللا يا حلا ويللا..يا خسارة ياحول اللا..الثوري النوري الكلمنجي..هلاب الدين الشفطنجي..قاعد في الصف الأكلنجي..شكالاطه وكراميلا..يتمركس بعض الأيام..يتمسلم بعض الأيام..ويصاحب كل الحكام.. وبستاشر ملة..ياحلولو لو شفته زمان..مهموم بقضايا الإنسان..بيتكتك لا تقول بركان..ولابوتاجاز ولا حلة..إيش حالك ياجريبى اليوم..وايش جاب التفاح للدوم..وايش جاب الأوضة ف بدروم.. للعربيه وفيللا..جرانين ومسارح وإدارة.. ومعلق طبلة وزمارة..يسلك أهو بيزمر..يعطل يجيبوا له المنفيلا..واترستأ هلاب الدين..بقى عاقل جدا ورزين..ويا عينى علينا يا مجانين..عشنا ومتنا بعلة..

شبكةعيونالإخبارية

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