وفاة رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي عن عمر يناهز 61 عامًا

توفي صباح الثلاثاء، الفريق طيار رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن عمر يناهز 61 سنة، بعد إصابته بوعكة صحية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات. والفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ محمد من مواليد المحلة الكبرى في 3 مارس 1952، تخرج في الكلية الجوية 1972، وشارك في العام التالي مباشرة في حرب أكتوبر 1973، وشغل منصب قائد القوات الجوية منذ عام 2008، وعين وزيرًا للإنتاج الحربي في حكومتي الدكتور هشام قنديل والدكتور حازم الببلاوي.كما كان من أعضاء المجلس العسكري للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير.حصل الفريق «حافظ» على زمالة كلية الحرب العليا وزمالة مديري الجودة بالولايات المتحدة، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية، وحاز على عدد من الأوسمة منها نوط الواجب العسكري، وميدالية الخدمة الطويلة، والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة.

شبكةعيونالإخبارية

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