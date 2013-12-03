مدير أمن بورسعيد يأمر بسرعة ضبط الجناة في حادث استشهاد عريف شرطة

أمر اللواء محمد الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، الثلاثاء، بسرعة عمل التحريات لمعرفة الجناة وملاحقتهم في حادث استشهاد عريف شرطة قوة قسم شرطة الضواحي. كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ذكرت فيه أن عريف من قوة قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد استشهد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري حال تصديه والقوة المرافقة له لعدد من المهربين بمنفذ الرسوة الجمركي، وأضافت «الداخلية» أن ضباط قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد تلقوا بلاغًا يفيد بتواجد عدد من المهربين بمنفذ الرسوة الجمركي وبحوزتهم أسلحة نارية، في محاولة لتهريب كمية من البضائع.وفور وصول قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ، بادر المهربون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاههم، ما اضطر القوة إلى مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، إلا أنهم فروا هاربين من خلال أحد الطرق.وأسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة العريف إبراهيم زكي السيد، من قوة قسم شرطة الضواحي، بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه استشهد متأثرًا بإصابته.في سياق متصل، لقي مساعد شرطة مصرعه من مجهولين أثناء وجوده بـ«سوبر ماركت» يملكه بمنطقة تعاونيات الجيزة بحي الزهور.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها وإعداد ونشر الأكمنة الأمنية اللازمة لملاحقة مرتكبي الواقعة وضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads