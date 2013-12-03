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طلاب «هندسة القاهرة» يضعون «بلالين سوداء» أمام صور شهداء الكلية

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طلاب «هندسة القاهرة» يضعون «بلالين سوداء» أمام صور شهداء الكلية طلاب «هندسة القاهرة» يضعون «بلالين سوداء» أمام صور شهداء الكلية
واصل طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة إضرابهم عن الدراسة لليوم الثالث، تنديدًا بمقتل زميلهم محمد رضا في أحداث، الخميس الماضي، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووضعوا صور شهداء الكلية الذين لقوا مصرعهم في الأحداث الأخيرة على مباني الكلية وعليها بلالين سوداء.ونظم الطلاب وقفة احتجاحية داخل مبنى الكلية، ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، و«ياللي بتسأل نازلين ليه أخويا مات يا سعادة البيه»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «طلاب خط  أحمر». وافترش الطلاب الأرض رافضين دخول المحاضرات حتى القصاص لزملائهم الذين لقوا مصرعهم في الأحداث الأخيرة.ونظم العشرات من الطلاب المنتمين لجامعة الإخوان  المسلمين بكلية حقوق مسيرة انطلقت من أمام الكلية وطافت الحرم الجامعي، للتنديد بمقتل طالب كلية هندسة خلال أحداث، الخميس الماضي.

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