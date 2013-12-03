سياسيون في وداع «نجم»: كان شوكة في حلوق المستبدين وسيظل يزعجهم من هناك

نعى عدد من الشخصيات العامة والسياسية عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، الشاعر أحمد فؤاد نجم، الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاماً.وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري: «عمال وفلاحين وطلبة، يودعون اليوم صوتهم العفي النقي الجسور، وداعا شاعر الشعب أحمد فؤاد نجم».ووصف الإعلامي حمدي قنديل، أحمد فؤاد نجم بـ«رجل نادر لم يستمع طيلة حياته إلا لصوت ضميره».وقال علاء الأسواني، الكاتب الصحفي: «رحل نجم الشاعر العظيم، نموذج للمناضل الشجاع الصلب، أحد آباء الثورة المصرية، عاش ومات على العهد والمبدأ، رحمه الله بقدر ما أخلص لفنه ووطنه».وقال الشاعر الفلسطيني، مريد البرغوثي، في حسابه على «تويتر»: «أحمد فؤاد نجم، ستظل تزعجهم من هناك، الوداع يا صاحبي».ونعى مصطفى بكري، البرلماني السابق، «الفاجومي» قائلاً: « البقاء لله، رحل الشاعر الوطني الكبير أحمد فؤاد نجم، وكان شاعرا وطنيا ينطق بلسان الشعب، مبدعا في كلماته شعاعا ينطلق من جوف الظلام».وأضاف: «غنى المصريون كلماته، رحل رفيق عمره الشيخ إمام منذ سنوات والآن يلحق به، رحم الله شاعرنا الكبير والعزاء لأسرته وللمصريين جميعا».وقال عبد الرحمن يوسف، الشاعر والكاتب الصحفي، في حسابه على «تويتر»: «رحم الله قيثارة مصر أحمد فؤاد نجم، عزائي ﻷسرته ولمحبيه ولمصر كلها».وقالت الفنانة لطيفة عبر حسابها على «تويتر»: «رحم الله الشاعر العظيم أحمد فؤاد نجم، وتغمده بواسع رحمته، ويصبرنا خسارة لن تعوض».وقال الدكتور فيصل القاسم، الإعلامي السوري: «وداعاً أحمد فؤاد نجم، وقد كنت شوكة في حلوق المستبدين، صديقاً للفقراء، جاعلاً من أكواخ مصر قامة في الروح تضاهي الإهرامات، بشعرك العاري من المداورة والزيف أزحت الستار عن ألم الناس وأحلام البسطاء ساخراً من السجون والسجان».ووصف أيمن الصياد، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي السابق، أحمد فؤاد نجم بـ«شاعر يخاطب المصريين»، ونشرجزء من قصيدة «كلمتين إلى مصر»: «اسمحيلي بكلمتين.. كلمتين يا مصر.. يمكن هما آخر كلمتين.. حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين؟».وتوفي الشاعر أحمد فؤاد نجم، صباح الثلاثاء، عن عمر 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.إعلان - Ads إعلان - Ads
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