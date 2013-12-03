رحيل “نجم” .. الشاعر “السجين” الذي أصبح سفير الفقراء

كتب : محمد الموجي

أنا الفاجومي … مواطن غلبان .. شايل في قلبه وطن .. الإسم … أحمد فؤاد نجم .. المهنة .. شاعر .. النوعية …ذكر .. وفوق دا كله باتمتع بجنسية مصر العربية .. ولا تتعجب يا أخي .. إنها إرادة الله .. اللي شفته حاقوله .. من طقطق لسلامو عليكو .. عجبك كلامي .. اشتري .. وأهل زمان يقولوا الشاري كسبان والبايع خسران .. ما عجبكش .. بين الشاري والبايع .. يفتح الله .. وربك رازق البعض من البعض .. وغاني البعض عن البعض .. الله يرحمك يا أمه . إمضاء : أحمد فؤاد نجم ( الفاجومي )



> عن عُمر يناهز الـ 84 عامًا رحل اليوم عن عالمنا اليوم أحد أهم شعراء العامية المصرية “الفاجومي” أحمد فؤاد نجم .

>الفاجومي :

ويقول نجم : الفاجومي شخص نقده لاذع ينقد الشئ بهجوم و لا يهمه اى شئ او بالمعنى المصري الدارج بتاعنا ممكن نقول إن الفاجومى هو الشخص الصريح زى ماالمثل ما قال يقول ” للأعور أنت أعور فى عينه ” .

حياته :

وُلد نجم عام 1929 في قرية ” كفر أبو نجم ” بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تسببت وفاة والده في التحاقه بملجأ أيتام بالزقازيق، وخرج من الملجأ عندما بلغ 17 عاما، فعاد لقريته، ثم انتقل ليمتهن أكثر من مهنة منها بائع، وعامل بناء، وترزي، كما أنه عمل بمعسكرات الإنجليز، ومن خلال عمله بدأ بمساعدة الفدائيين .

عُين موظفًا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية، وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية، وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق الدكرور، وبعد سنوات اختارته المجموعة العربية لصندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرا للفقراء، في عام 2007.

وتزوج “نجم” مرات عديدة أولها كانت من “فاطمة منصور” وأنجب منها عفاف، ثم تزوج من الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم وأنجب منها الناشطة نوارة نجم ، كما تزوج ممثلة المسرح الجزائرية صونيا ميكيو، وآخر زيجاته كانت أميمة عبد الوهاب وأنجب منها زين.



> 18 عامًا في السجون والمعتقلات :

لعب السجن دورًا هامًا في حياة نجم فكان أول ديوان له ” صورة من الحياة والسجن ” فدخل “الفاجومى” السجن مرات عديدة بسبب مواقفه السياسية ولم يترك رئيسًا إلا وهاجمه : فهاجم السادات في قصيدته ” البتاع ” وكان السادات يطلق عليه ” الشاعر البذئ “، كما انتقد مبارك في ” كأنك مافيش ” .

أما عن عبد الناصر فأكد نجم أن عبدالناصر قال : إن الناس دي مش هتخرج من السجن طول ما أنا عايش”، وبالفعل لم يخرج نجم من السجن إلا بعد وفاة ناصر، ومع ذلك أكد نجم مرات عديدة أن ناصر زعيم وقائد بحق بالرغم من اختلافه معه . .

اكتشف نجم حبه للشعر في السجن في خمسينيات القرن الماضي، ولم يتوقف عن الكتابة من ذلك الحين، واستخدمت أشعاره في جميع المظاهرات .

(زمجرة الغضب ) نجم والشيخ إمام :

قابل نجم رفيق كفاحه الشيخ إمام في الستينيات حارة خوش قدم – معناها بالتركية قدم الخير- أو حوش آدم، ومثل نجم والشيخ إمام ثنائي ساخر ناجح، خاصة بعد نكسة 1967، حيث قدموا عدد كبير من الأغاني التي تنتقد سوء الأحوال بمصر .

عندما سأل نجم الشيخ إمام لماذا لم يلحن أجابه الشيخ إمام أنه لا يجد كلاما يشجعه، وبدأت الثنائية بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وتأسست شراكة دامت سنوات طويلة.

> ذاع صيت الثنائي نجم وإمام والتف حولهما المثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية: “أنا أتوب عن حبك أنا”، ثم “عشق الصبايا”، و”ساعة العصاري”.

من أهم ماقدم نجم وإمام معًا : ” شيد قصورك .. نيكسون … جيفارا مات .. نيكسون .. بقرة حاحا.. الخواجة .. سجن القلعة .. موال الفول واللحمة .. وغيرها ”

ويقول نجم عن الثنائية : ناس قالوا علينا “ظاهرة ” .. وناس قالوا لا دا “الرد الشعبي على الهزيمة العسكرية” .. وناس سمونا الإرهاصة.. وناس سمونا “المخاض” .. ده الكلام هنا في مصر.. خد عندك بقى في الوطن العربي السعيد في تونس والمغرب كان اسمنا “الشجب التحتي ” .. وفي سوريا ولبنان كان اسمنا ” صوت نقمة الجماهير ” أما في الشقيق العراق ودا إلي كان عاجب الشيخ أمام جدا فكان اسمنا ”زمجرة الغضب ” الآتي .

ويقول نجم أيضًا عن الشيخ إمام :” موسيقي تم حبسه في المعتقلات من أجل موسيقاه وإذا كان الشعر يمكن فهم معناه فهل اكتشف هؤلاء أن موسيقى إمام تسبهم وتفضحهم ” .