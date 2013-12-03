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في لقائه بوزير الطيران.. السفير الماليزي: 10 آلاف طالب يدرسون بالجامعات المصرية

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_AAC6426أكد السفير الماليزي بالقاهرة محمد فخر الدين عبد المعطي أن حوالي 10 ألاف طالب وطالبة ماليزيين يدرسون في الجامعات المصرية المختلفة مثل جامعة أسيوط و طنطا و الزقازيق و المنصورة ، وعدد كبير منهم بجامعة الأزهر , وأعرب السفير الماليزي عن رغبته في تقديم برنامج سياحي بالتنسيق مع السلطات الماليزية للركاب الراغبين في أداء فريضة العمرة لقضاء يوم أو يومين قبل أو بعد العمرة في ، جاء ذلك خلال استقبل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني لسفير ماليزيا بمصر .

اكد وزير الطيران المدني انه تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين , قال فاضل أن مصر تتخذ ماليزيا نموذج في تطوير البنية التحتية و القوى العاملة , أضاف وزير الطيران المدني أن تشغيل مصر للطيران لخط “القاهرة – كوالالمبور” يهدف إلى خدمة الطلاب الوافدين لتلقى العلم فى مصر , كذلك السائحين الماليزيين القاصدين زيارة المعالم السياحية المختلفة ، وأيضا لخدمة المصريين الذين يفضلون قضاء أجازاتهم في ماليزيا.

طلب السفير الماليزي أن تبدأ شركة “أير آشيا” وهى شركة طيران ماليزية منخفضة التكلفة في إطلاق رحلات إلى المطارات المصرية , بينما أكد فاضل أنه لا يوجد أي قيود على الإطلاق لأي ناقل ماليزي للهبوط في جميع المطارات المصرية باستثناء مطار القاهرة الدولي حيث يخضع لاتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين .

 

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