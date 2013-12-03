البترول: لا صحة لانتظار الحكومة لقرار سياسى لرفع أسعار البنزين والسولار

نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول صحة ما نشر اليوم بإحدى الصحف المستقلة بشأن انتظار الحكومة لقرار سياسى لرفع أسعار البنزين والسولار، مؤكداً أن هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولا يوجد له أى أساس من الصحة ومنسوب لمصدر مجهول الهوية .

وأشار إلى أن قطاع البترول يضخ حالياً كميات كافية من الوقود لتلبية احتياجات السوق ووصولها إلى المواطنين فى سهولة ويسر ، وأنه يتم حالياً تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار فى أكثر من 400 محطة تموين سيارات تابعة لشركتى موبيل وشل .

وقال إنه سيتم تباعاً خلال الفترة القادمة إضافة محطات مصر والتعاون فى مختلف محافظات مصر تمهيداً لتعميم النظام بهدف ضبط منظومة التداول وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ، حيث أن استخدام الكروت الذكية يتم بدون تحديد أى كميات وبنفس الأسعار السارية.

أ ش أ