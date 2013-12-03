ضبط مزارع متهم بحرق منازل بقرية البدرمان بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي مزارع متهم بحرق عدداً من المنازل وأحداث الشغب بقرية البدرمان التابعه لمركز ديرمواس والتي شهدت أحداث عنف وشغب نهاية الإسبوع الماضي بين المسلمين والمسيحين بسبب علاقه بين شاب وفتاه أسفرت عن وقوع قتيل و10 مصابين.

تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرمواس بضبط شعبان ع . م 34 سنة فلاح ومقيم بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس والمطلوب ضبطة وإحضاره فى واقعة المحضر 3803 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس حريق وإحداث شغب وتم التحفظ علي المتهم وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.