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بدء بحث الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد عرضه على رئيس الجمهورية

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بدء بحث الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد عرضه على رئيس الجمهورية بدء بحث الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد عرضه على رئيس الجمهورية

الدكتور حازم الببلاوي – رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعا ، قبل ظهر اليوم الثلاثاء ،  برئاسة الدكتور حازم الببلاوى لبحث عدد من الملفات الداخلية والخارجية المهمة فى مقدمتها تطورات فى الشارع على ضوء التظاهرات التى حدثت مؤخرا احتجاجا على قانون الحق فى التظاهر إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار.

يستعرض المجلس تقريرا حول الوضع الاقتصادى وما تم تنفيذه من إجراءات فى ضوء حزمة التحفيز الاقتصادى التى قررتها لدفع الاقتصاد والبالغة 29 مليار جنيه .
> ويناقش الاجتماع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وضبط الاسواق.

أ ش أ

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