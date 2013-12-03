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الأهلي يستعيد لاعبيه المصابين في الاستعداد للمونديال

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الأهلي يستعيد لاعبيه المصابين في الاستعداد للمونديال الأهلي يستعيد لاعبيه المصابين في الاستعداد للمونديال

عاد الثلاثي شريف عبد الفضيل وعبد الله السعيد ووليد سليمان للمشاركة في تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء.

عبد الفضيل كان يواجه مخاطر الغياب عن مونديال الأندية بسبب إصابته في الرباط الداخلي للركبة وحاجته للجراحة، ولكنه قرر استخدام حقن ألمانية مسكنة وعاد للتدريبات.

فيما كان يعاني سليمان أيضا من إصابة في الكاحل، وعبد الله السعيد من إجهاد في العضلة الأمامية، حيث كان من المقرر حصولهما على راحة من التدريبات لفترة.

وأفاد مراسل FilGoal.com أن الثلاثي شارك في التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الودية يوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب يوم السابع من ديسمبر الجاري من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

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