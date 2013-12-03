السلطانة ناهد دوران وبانة تنفيان خبر حملهما

بعد أيام عدّة من نشر وسائل الإعلام التركية خبر حملها، خرجت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو، الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، عن صمتها، فتكذب الخبر، عبر حسابها الخاصّ على موقع "أنستغرام"، ونشرت صورة حميمة لها مع عريسها ليفانت، وكتبت تحتها: "كل ما نشر عن حملي غير صحيح؛ الصحيح هو أنّي صرّحت للصحافة قبل زواجي بفترة بسيطة أنّي أتمنى أن أصبح أماً بأسرع وقت ممكن، لأنّي أحب الأطفال كثيراً، وحبيبي ليفانت يُشاركني الإحساس ذاته".

وقد سبق لنور أن مثلت أدوار الأمّ في "العشق الممنوع"، وفي "حريم السلطان"، حيث قامت بدور والدة زميلها محمد جانسور الشهير بالأمير سلطان، برغم تقاربهما في العمر.

من جهتها، نفت الممثلة بادة إيشيل الشهيرة ببانة في "عودة مهند" أيضاً خبر حملها، وقالت في أوّل تكذيب لها للشائعة: "لست حاملاً الآن، وأنتظر خبر حملي بطفلي الأول بفارغ الصبر".

يُذكر أن بانة قرّرت الابتعاد عن التمثيل وشاشتَي السينما والتلفزيون لمدة سنة، حتى تتفرّغ لحياتها الخاصة.

وتصدّر تصريحها بأنها مشتاقة جداً للممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بـ"إيزيل" الصحافة التركية، إذ قالت: "لقد اشتقت لكينان كثيراً، فالتمثيل معه مدهش ورائع جداً، والعمل معه يمنحني إحساساً رائعاً ويغني أدائي، فلو احتاج المشهد مني إلى البكاء، فأنا أبكي دموعاً حقيقيّة وطبيعيّة بسهولة، ومن دون صعوبة أو عناء، والسبب أن كينان لا يكتفي بتأدية دوره فقط، بل يستفزّ زميله الذي يصوّر معه، ويمنحه فرصة التألق والإبداع معه بحريّة، وهو بمثابة الصديق القريب إلى القلب، وليس مجرد زميل عمل فحسب".

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