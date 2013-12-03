صوتوا لنجمة هوليوود الأكثر بروزاً في 2013

كان عام 2013 حافلاً جداً بالنسبة إلى حياة المشاهير، حيث سجّلوا العديد من الإنجازات. وقد كانت المنافسة شديدة بين جميلات هوليوود، اللوتي لم يتركن فرصة إلا وحاولن فيها لفت الأنظار إليهنّ. وقد اخترنا لكم 10 فنانات، من أجل أن يدخلن تصويت "سيدتي نت" ويتانفسن على لقب "نجمة هوليوود الأكثر بروزاً في عام 2013"؛ فاختاروا الفنانة التي ترونها تستحق اللقب.

1- Beyonce: جولات فنية وحفلات ناجحة وإعلانات

2- Jennifer Lopez: أمّ مثالية وحفلات وتصوير فيلم ونجمة على رصيف هوليوود

3- Angelina Jolie: أعمال إنسانية وجوائز وتصوير أفلام وتكريم

4- Miley Cyrus: إطلالات جريئة وحفلات وتعرٍّ وانفصال

5- Rihanna: في الحجاب في دبي، وتعرٍّ في المقابل

6- Selena Gomez: مدّ وجزر في علاقتها الغرامية وحفلات ناجحة

7- Kim Kardashian: الإنجاب والخطبة والتعرّي في كليب صديقها، وزيارة دبي

8- Lady Gaga: إطلالات غريبة وجوائز وحفلات

9- Jessica Alba: حياة عملية وزوجية ناجحة وتصوير فيلم

10- Kristen Stewart: خيانة وانفصال وعودة، إضافة إلى تصوير فيلم



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