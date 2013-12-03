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نجمات الموضة يتألقن ويكرّمن في حفل جوائز الموضة البريطانية

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نجمات الموضة يتألقن ويكرّمن في حفل جوائز الموضة البريطانية نجمات الموضة يتألقن ويكرّمن في حفل جوائز الموضة البريطانية

خطف المصمم الاسكتلندي Christopher Kane جائزة أفضل مصمم للأزياء النسائية لعام 2013، ليتغلب على كل من: Phoebe Philo من دار "Celine"، وSarah Burton من دار "Alexander McQueen" في ليلة ساحرة لحفل "جوائز الموضة البريطانية- British Fashion Awards"، وسط تألق وسحر نجمات الموضة من مصممات وعارضات أزياء وحتى الممثلات.

من ناحية أخرى استلم Christopher Bailey مصمم Burberry جائزتين، وهما: جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية Menswear Designer of the Year، وجائزة أفضل ماركة أزياء Designer Brand of the Year، كما استحق المصمم Nicholas Kirkwood جائزة أفضل مصمم إكسسوارات لهذا العام Accessory Designer of the Year، أما Miuccia Prada فقد تغلبت على أشهر المصممين في هذا المجال، وهم: Marc Jacobs، وRaf Simons مصمم دار Dior ، بحصولها على جائزة أفضل مصممة عالمية International Designer award، وكانت المفاجأة بالنسبة لنا خروج كل من: Marc Jacobs، و Victoria Beckhamبدون أي تكريم يذكر هذا العام. 

بالحديث عن النجمات المتألقات في الحفل، فقد خطفت Rita Ora الأضواء من كل الحضور بفستانها البراق ذو التصميم الناعم من Vivienne Westwood، بينما اختارت الممثلة Gwyneth Paltrow فستاناً قصيراً وبسيطاً حمل توقيع Prada، ولفتتنا إطلالات مجموعة من عارضات الأزياء، مثل: Rosie Huntington التي اختارت بدلة حمراء جميلة، وKate Moss المتألقة بفستان أسود قصير من "Marc Jacobs، وغيرهن. 

ومن بين إطلالات المصممات الحاضرات اللواتي خطفن الأضواء إطلالة المصممة L'Wren Scott بلوك مستوحى من الحضارة اليابانية التي شاهدناها في مجموعتها لربيع وصيف 2014. 

 

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