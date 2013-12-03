Alexa Chung نجمة إعلانات الصيف لماركة "Longchamp"

اختارت دار الإكسسوارات الشهيرة "Longchamp" أيقونة الموضة وعارضة الأزياء البريطانية Alexa Chung لتكون الوجه الجديد لحملتها الإعلانية في ربيع وصيف 2014،

وتقول Marie-Sabine Leclercq ممثلة الدار الفرنسية: "في الحملة الإعلانية لمجموعة "Escales" المميزة بألوانها المرحة وتصاميمها الشبابية أردنا أن نختار سيدة أنيقة وعصرية، وكانت هذه الصفات متوفرة في Alexa Chung، بالإضافة إلى شخصيتها القوية، وحضورها الملفت، وقد أضافت شيئاً من شخصيتها الجذابة إلى صور الحملة الإعلانية لهذه المجموعة".

ظهرت Alexa Chung في صور الحملة الإعلانية مع منتجات "Longchamp" بستايلات عصرية متنوعة تصور حياة الشابات اللواتي يبحثن عن التصاميم العملية التي تضفي لمسة عصرية لإطلالاتهن.

يذكر أن عارضة الأزياء الشهيرة Coco Rocha كانت نجمة إعلانات الموسم الماضي، وقد حلَّت محلها Alexa Chung في إعلانات "Longchamp" لصيف 2014.