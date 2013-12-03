وصول 8500 طن بوتجاز و52 ألف طن حديد لموانئ السويس

قال اللواء بحرى حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتات بالسويس، استقبل 8500 طن بوتجاز سائل، على متن السفينة " MAR MAR JAZZ " قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن ميناء الأدبية استقبل 52 ألف طن حديد على متن السفينة "FERAL" كما وصلت السفينة "NOOR" 5 ألاف طن بضائع من ميناء عدن، ووصل 6 ألاف طن بضائع على السفينة " HAG SIEED "، ووصل 10 ألاف طن بضائع على السفينة " SABA " قادمة من ميناء جدة السعودى .

وتابع: "ميناء سفاجا استقبل 300 راكب، و غادر من خلالها 79 شحنة إلى شرق أسيا، وفى نويبع وصل وغادر 400 ركاب".