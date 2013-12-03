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عودة المختطفين فى اشتباكات نجع عتمان والحجيرات بدشنا

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عودة المختطفين فى اشتباكات نجع عتمان والحجيرات بدشنا عودة المختطفين فى اشتباكات نجع عتمان والحجيرات بدشنا

نجحت الجهود الأمنية بالتعاون مع الجهود الشعبية، فى إعادة 3 مختطفين فى اشتباكات عائلتى نجع عتمان والحجيرات بمركز دشنا، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

كانت قد نشبت مساء أمس، اشتباكات بين عائلتين بقريتى الحجيرات ونجع عتمان، تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطاراً يفيد تبادل أفراد من قريتى الحجيرات ونجع عتمان إطلاق الأعيرة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، فيما تردد قيام طرفى المشاجرة بتبادل عمليات الخطف بين أفراد من العائلتين.

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مصر 365