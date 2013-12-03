محمد بن زايد: ستظل الأجيال تلو الأجيال تستذكر بكل فخر صناع الاتحاد

رفع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علم الدولة على سارية كاسر الأمواج، بمشاركة سمو أولياء العهود، في ختام فعاليات «مسيرة علم» التي استمرت أسبوعاً جالت فيه إمارات الدولة، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكانت مراسم الاحتفال بدأت بوصول سمو أولياء العهود والشيوخ وكبار المسؤولين، حيث تسلم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم الدولة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بعدها عزف السلام الوطني وسط ترديد الحاضرين النشيد الوطني، عقبها وقف سمو أولياء العهود تحية للعلم، حيت عزف حرس الشرف "سلام العلم" أثناء رفع العلم على سارية كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي البالغ ارتفاعها 123 متراً.

وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: إنه لشرف عظيم ان نحتفل اليوم جميعا بذكرى خالدة تضم في صفحاتها ما سطره الأوائل من الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإمارات تحت هذه الراية وشيدوا صرحاً منيعاً يحدوهم الأمل بوطن عزيز يمتلك أسباب الحضارة والتقدم.

صناع الاتحاد

وأضاف سمو ولي عهد أبوظبي: ستظل الأجيال تلو الأجيال تستذكر بكل فخر صناع الاتحاد الذين امتلكوا الإرادة والعزيمة وتخطوا الصعاب وسطروا تاريخاً زاخراً وقصة نجاح لهذا الوطن الذي أصبح مفخرة لكل العرب. ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة المجيدة مع إخواني أولياء العهود والمواطنين وفاء وعرفانا لدورهم، وتخليدا لذكراهم، وتقديرا لمكانة هذا العلم في قلوب ووجدان أبناء الإمارات على امتداد تراب الوطن الغالي كرمز لوجودنا ووحدتنا وهويتنا، تتعاهده الأجيال ليبقى خفاقا عالياً إلى الأبد.

وحضر مراسم رفع العلم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وحشد من الجماهير رافعين وملوحين بأعلام الدولة يهتفون: عاشت الإمارات.

شكر وتقدير

وأعرب ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن شكره وتقديره للقائمين على مبادرة مسيرة علم من كافة الجهات، والذين جسدوا بهذه الاحتفالية أسمى معاني الولاء والانتماء وحب الوطن والحرص على غرس قيم الوفاء والعرفان في نفوس الأجيال وتجسد التلاحم بين الشعب والقيادة وتعكس الأخوة والمحبة والترابط والوحدة بين إمارات الدولة لتبقى راية الوطن محفورة في وجدان أبناء الإمارات تروي إنجازاتنا الوطنية وطموحاتنا في غد اكثر إشراقا وازدهارا.

وتضمن الاحتفال تقديم عروض جوية بالطائرات في سماء الموقع مشكلة من ألوان علم الإمارات لوحة فنية تعبر عن أفراح الوطن بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

شاركت القوارب الشراعية باستعراضها قبالة شاطئ الكورنيش وأشرعتها ترفع علم الإمارات تجسيدا للبهجة والأفراح التي تعيشها الدولة في يومها الثاني والأربعين، فيما هتفت الجماهير الحاضرة مرددة تحيا دولة الإمارات، وملوحين بأعلام الدولة محبة وانتماء لهذا الوطن وقيادته.

يذكر أن المسيرة انطلقت قبل أسبوع من إمارة الفجيرة، مروراً برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي، إلى أن وصلت أمس إلى العاصمة أبوظبي.