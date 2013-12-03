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بلاغ يطالب بمحاكمة "القرضاوى" لتطاوله على الأزهر

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بلاغ يطالب بمحاكمة "القرضاوى" لتطاوله على الأزهر بلاغ يطالب بمحاكمة "القرضاوى" لتطاوله على الأزهر

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الشيخ يوسف القرضاوى، حيث أوضح صبرى أن استقالة القرضاوى من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خير ما فعله القرضاوى، حيث كانت الهيئة تنظر فى طلبات مقدمة لها بعزله.

وأوضح صبرى، فى دعواه، أن الاستقالة التى سطرها يوسف القرضاوى ورد بها العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية والتطاول على رموز الدولة، وعلى الأزهر الشريف، حيث أشار صبرى إلى أن "القرضاوى" قال: "إن الشعب هو صاحب الأزهر، وليس شيخ الأزهر، وأن منصب شيخ الأزهر، والمناصب القريبة منه الآن مغتصبة بقوة السلاح.

وأوضحت الدعوى أن القرضاوى ذهب زاعما "أبتلينا بأزهر غير الأزهر يسير فى الركاب، ويمسح الأعتاب، لكل فاجر كذاب"، وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى نص الاستقالة وطلب بالتحقيق فى الواقعة تمهيدا لإحالة القرضاوى للمحاكمة الجنائية.

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