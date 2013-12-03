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"ليليان داود" لـ"فؤاد نجم" بعد رحيله: لازلنا نتسابق لحفظ أشعارك

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"ليليان داود" لـ"فؤاد نجم" بعد رحيله: لازلنا نتسابق لحفظ أشعارك "ليليان داود" لـ"فؤاد نجم" بعد رحيله: لازلنا نتسابق لحفظ أشعارك

نعت الإعلامية ليليان داود، الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاماً .

وقالت ليليان، عبر حسابها على تويتر ناعية الفاجومى "وداعًا أحمد فؤاد نجم، مع كل لقاء من ملعب الصفا إلى مهرجانات بيت الدين إلى اللقاءات الأخيرة فى القاهرة، كنا ولا زلنا نتسابق لحفظ أشعارك" .

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