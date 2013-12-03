شوقي غريب: لن أسمح باعتزال أبو تريكة

يتمسك شوقي غريب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بأمل إقناع محمد أبو تريكة نجم الأهلي بالعدول عن قرار اعتزاله كرة القدم عقب نهاية مونديال الأندية.

غريب الذي عمل مدربا عاما في جهاز حسن شحاتة المتوج بثلاثة كؤوس أمم إفريقية متتالية، يتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفا للأمريكي بوب برادلي.

وأول ما يواجهه في مهمته هو نية أهم صانع ألعاب للفراعنة اعتزال كرة القدم عقب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب ديسمبر المقبل.

ولكن غريب قال لـFilGoal.com: "أبو تريكة هو القيمة والقامة لمنتخب مصر والنادي الأهلي، والكل لديه قناعة أن اعتزاله سيكون خسارة كبيرة نتمنى عدم وقوعها، ولذلك لن أسمح له بالاعتزال".

وتابع "بالتأكيد أحاول حاليا أن أقنعه بالعدول عن قراره ليس بدافع المدرب واللاعب فقط، ولكن بدافع العلاقة الشخصية بيني وبينه التي اعتقد أنه لا يوجد نظير لها وربما تشهد الأيام القادمة تغير في المواقف".