بالصور..ضبط قيادى إخوانى متهم بإطلاق النار على ضباط الشرطة بالفيوم

نجحت مديرية أمن الفيوم فى إلقاء القبض على القيادى الإخوانى “محمد أحمد محمد” والشهير بـ حماده شحاته بعد هروب استمر 3 أشهر، وتم ضبطه بالاشتراك مع الأمن الوطنى والأمن العام وبحوزته طبنجة.

كانت حملة أمنية بإشراف اللواء “الشافعى محمد حسن” مدير أمن الفيوم قد تمكنت من إلقاء القبض على القيادى الإخوانى الهارب وبحوزته طبنجة حلوان وعدد 2 طلقة من ذات العيار وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بإطلاق الأعيرة النارية على الضباط والأفراد بمركز شرطة إبشواى والمحرر عنها المحضر رقم 6957 إدارى ، وتهمة اقتحام وحرق مركز شرطة إبشواى والتعدى على الضباط والأفراد والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2923 إدارى ” تظاهر “، والقضية رقم 2881 إدارى ” تظاهر “، وتم عرضه على النيابة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.