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مصرع أمين شرطة بعد بلاغ لقسم الضواحي عن تهريب ملابس جاهزة ببورسعيد

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مصرع أمين شرطة بعد بلاغ لقسم الضواحي عن تهريب ملابس جاهزة ببورسعيد مصرع أمين شرطة بعد بلاغ لقسم الضواحي عن تهريب ملابس جاهزة ببورسعيد

القتيل شرطي سري ابراهيم زكي السيد

لقي صباح اليوم الشرطي سري مصرعه بطلق ناري في الرأس اثناء تلقي قسم شرطة الضواحي بلاغ بقيام مهربين بتهريب ملابس جاهزة اسفل كوبري الرسوة جنوب بورسعيد.

وكان اللواء “محمد الشرقاوي” مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد قد تلقي إشارة من مستشفي بورسعيد العام بوصول ابراهيم زكي السيد 40 سنة من قوى شرطة الضواحي جثة هامدة نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس.

و كان الشرطي سري قد أصيب بطلق ناري في الراس ولقي مصرعه في الحال أثناء بلاغ تلقاه قسم شرطة الضواحي بوجود محاولة تهريب أسفل كوبري الرسوةو عند توجهه مع أفراد من زملاءه فوجئوا بوابل من الطلقات النارية في اتجاههم و اصيب الشرطي السري بطلق ناري في الرأس و لقي مصرعه فورا.

و سوف تشيع جنازته اليوم بقريته كفر حمودة مركز الزقازيق، يذكر ان القتيل لدية اربع بنات في مراجل التعليم المختلفة نجوي بالصف الثاني الثانوي و تيسير بالاعدادي و دينا و مريم بالابتدائي.

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