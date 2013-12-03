اجتماع لشرح المناهج الحديثة لمادة المجال الصناعى بسوهاج

قالت سنية عز الدين مديرة مدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج، إن المكتب التنفيذى لموجهى مادة المجال الصناعى لقطاع الوجه القبلى، سيعقد اليوم اجتماعا لشرح النشرات والقرارات الوزارية، والأساليب الحديثة لمادة المجال الصناعى، وكذلك شرح المناهج الجديدة لمادة التكنولوجيا الصناعية، وذلك بقاعة ساويرس بمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج.

> وأضافت عز الدين، أن الاجتماع يحضره ممثلون عن محافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وذلك تحت رعاية التوجيه العام لمادة المجال الصناعى بسوهاج، ويحضر الاجتماع مستشارو مادة التعليم الصناعى عادل محمد رشاد، ومحمد محمد على راشد.

وأشارت عز الدين، إلى أن طالبات مدرسة ناصر الإعدادية بنات، سوف يقدمن بعض الفقرات الفنية، والترفيهية بعد نهاية الاجتماع .

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