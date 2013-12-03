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اعتماد حركة تنقلات قطاع كهرباء دمياط

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اعتماد حركة تنقلات قطاع كهرباء دمياط اعتماد حركة تنقلات قطاع كهرباء دمياط

اعتمد المهندس صلاح الدين محمود رضوان رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات وتعيينات جديدة بقطاع كهرباء دمياط.

تضمنت الحركة قرارا بنقل المهندس محمد محمود البرمبالى من مدير عام الإدارة العامة لهندسات كفر سعد والمدن التابعة لها إلى مدير عام الإدارة العامة لهندسات دمياط والمدن التابعة لها والمهندس السيد العقادى إبراهيم من مدير عام الإدارة العامة لهندسات دمياط والمدن التابعة لها إلى مدير عام الإدارة العامة لهندسات فارسكور والمدن التابعة لها والمهندس أحمد أحمد أبو العطا من مدير عام الإدارة العامة لهندسات فارسكور والمدن التابعة لها إلى مدير عام الإدارة العامة لهندسات كفر سعد والمدن التابعة لها.

كما أصدر علاء الدين الطملاوى رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية بالشركة قرارا بتكليف المهندس إسلام فريد محمد الحبشى مهندس اختبارات للعمل رئيسا لهندسة كهرباء دمياط الجديدة، بجانب تكليف المهندس سامى بدير مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بقطاع كهرباء دمياط بالعمل رئيسا لقطاع كهرباء دمياط وتعيين المهندسة نجاة محمود جاد الله الحداد مديرا عاما لإدارة الشئون الفنية بقطاع كهرباء دمياط.

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