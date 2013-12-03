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إعلان تشكيل وزارى جديد فى الخرطوم بعد غد الخميس

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إعلان تشكيل وزارى جديد فى الخرطوم بعد غد الخميس إعلان تشكيل وزارى جديد فى الخرطوم بعد غد الخميس

يعقد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، اجتماعا غدا، الأربعاء، يجيز فيه التشكيل الوزارى الجديد لحكومة الخرطوم، وإعلانه بصورة غير رسمية.

ونقلت صحيفة" الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفت "بالمطلعة"-إن مجلس الوزراء السودانى سيعلن رسميا الخميس المقبل عن تشكيل الوزارة الجديدة، وحل الحالية.

وأشارت المصادر، إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة الرئيس عمر البشير-رئيس الحزب الحاكم-، لتوجيه الشكر للوزراء بالحكومة ووزراء الدولة على جهودهم ودورهم خلال فترة عملهم، بجانب التقاط صورة تذكارية.

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مصر 365

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