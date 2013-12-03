نشطاء فلسطينيون يزينون شجرة بساحة المهد بقنابل الغاز والرصاص المطاطى

زين العشرات من نشطاء لجان المقاومة الشعبية، وممثلو فصائل العمل الوطنى الفلسطينى فى محافظة بيت لحم الليلة الماضية، أحد الأشجار فى ساحة المهد بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطى المصنوعة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تزود بها واشنطن القوات الإسرائيلية التى تقوم بدورها بإطلاقها تجاه الشعب الفلسطينى فى نضاله، ومقاومته ضد الاحتلال.

وقال مازن العزة، عضو لجان مقاومة الجدار والاستيطان، فى تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، إن هذه الخطوة تهدف لنقل رسالة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن من يسع للسلام الحقيقى ويدعمه، لا يدعم الاحتلال، وأن من يدعم ويضيئ شجرة عيد الميلاد فى مدينة السلام، لا يقوم بإرسال هذه الأسلحة لقتل الأطفال فى مدينة بيت لحم، ومحيطها، كما يجرى فى مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، قبل الأعياد الميلادية المجيدة.

وأوضح العزة، أن "شعبنا الفلسطينى شعب صديق لكثير من أبناء الشعب الأمريكى، الذين يؤمنون بمبادئ الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية، مشيرًا إلى أن شعبنا يشكر كل جهد لدعمه، وإدخال البهجة إلى قلبه، خصوصا فى ظل مناسبة دينية، وروحية وطنية، كميلاد السيد المسيح مخلص البشرية من الظلم والاضطهاد، لكن الأهم من ذلك هو العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، الذى يعيد للفلسطينيين حقوقهم ويساهم فى بناء دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ويؤدى إلى إعادة الحقوق لأصحابها".

وأشار العزة، إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى يزور المنطقة بهدف متابعة جهود عملية السلام، والمفاوضات، عليه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، إذا كانت الولايات المتحدة جادة فى تحقيق السلام العادل، وذلك بدلا من توجيه الدعم العسكرى والمالى لدولة الاحتلال، التى تستهدف وتقتل الأطفال فى بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية، موضحا أن مدينة مهد السلام، ومدخلها الشمالى تتعرض يوميا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى، بهذه القنابل والرصاص المطاطى وقنابل الصوت الأمريكية الصنع.