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"العربية نت":السيسى يتقدم 44 متسابقا باستفتاء التايم لـ"شخصية العام"

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"العربية نت":السيسى يتقدم 44 متسابقا باستفتاء التايم لـ"شخصية العام" "العربية نت":السيسى يتقدم 44 متسابقا باستفتاء التايم لـ"شخصية العام"

السباق فى مجلة "تايم" الأمريكية على لقب "شخصية العام" بالتصويت عبر الإنترنت ينتهى الأربعاء.

لكن جديدا طرأ صباح اليوم الثلاثاء، وهو ظهور وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسى، متفوقا لأول مرة على 44 شخصية اختارتها المجلة، بمن فيهم منافسته التى كانت دائما بالمقدمة، وهى مغنية البوب الأمريكية مايلى سايروس.

فى اللائحة التى نشرتها المجلة الثلاثاء للذين حصلوا على أكثر الأصوات، نجد أن السيسى حصل على 19.5% من الأصوات، بينما حلت سايروس ثانية بنسبة 19.2%، تلاها ثالثا رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، ثم الوحيد فى اللائحة من العرب بعد السيسى، وهو الرئيس السورى بشار الأسد، فقد حصل على 2.5% وحل سادسا.

بلغ من أدلوا بأصواتهم لصالح السيسى أكثر من 310 آلاف، مقابل 280 ألفا لسايروس البالغ عمرها 21 سنة، شاركت خلالها فى 8 أفلام ومسلسل شهير إلى جانب عشرات الألبومات، فبثت السعادة والفرح فى القلوب، ممن يتابعها منهم 15 مليونا و800 ألف فى "تويتر"، ومعهم فى "فيسبوك" أكثر من 34 مليونا من المعجبين.

مع ذلك، فهذا التصويت الشعبى هو استفتاء انترنيتى، وتنظمه "تايم" فقط لمعرفة ميول قرائها وغيرهم حول من اختارتهم، وبينهم مثلا الرئيس الإيرانى حسن روحانى الذى لم يحصل إلا على 1% من الأصوات، كالروسى فلاديمير بوتين تماما. أما الرئيس الأمريكى باراك أوباما فبالكاد حصل على 0.5% فقط، بينما وقع الاختيار عليه فى 2012 للقب شخصية العام.

ويبدو أن المصريين هم من يقودون حملة التصويت للسيسى بحماسة عبر "تايم" أو مواقع التواصل الاجتماعى، بينما يدعم الإخوان المسلمون فى وخارجها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان. أما الرئيس المصرى المعزول، محمد مرسى، فكان بين المرشحين بالبداية، لكن المصريين من غير الإخوان، أدلوا بأصواتهم ضده من أول الطريق ومنعوه من أن يتذوق حتى طعم المشاركة، فعزلته "تايم" أيضا من اللائحة التى اقتصرت على 44 فقط.

وينتهى التصويت عبر الإنترنت منتصف ليل الأربعاء المقبل، بتوقيت الشرق الأمريكى، أى السابعة صباح الخميس بتوقيت القاهرة، أو الثامنة بالتوقيت السعودى، فيما يتم الإعلان عن الفائز بتصويت القراء يوم الجمعة المقبل. أما من تختاره لجنة حكام من "التايم" للقب، واختيارها هو المهم والصالح، فيعلن عنه الأربعاء 11 ديسمبر الجارى، وتوقع كثيرون أن يكون "يوم "مناحة" للإخوان وفرحة للمصريين" على تعبير أحد التويتريين.

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مصر 365

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