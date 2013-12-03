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"صيادلة بلا حقوق" تطالب بفتح زمالة الوبائيات و"الصيدلة الإكلينيكية"

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"صيادلة بلا حقوق" تطالب بفتح زمالة الوبائيات و"الصيدلة الإكلينيكية" "صيادلة بلا حقوق" تطالب بفتح زمالة الوبائيات و"الصيدلة الإكلينيكية"

أصدرت حركة صيادلة بلا حقوق بيان لها "أمس الاثنين" حصلت "اليوم السابع" على "نسخة منه رفضت فيه منع الصيادلة من التخصص طب الوبائيات التطبيقى والصيدلة الإكلينيكية، ليصبح عدد التخصصات إلى ثلاثة تخصصات هذا العام مقارنة بالعام الماضى والتى كانت خمس تخصصات العام الماضى.

وأضاف البيان إن خريجى كلية الصيدلة دفعة 2014 أصبح لهم تخصصان فقط وغير مهنيين فى الإدارة والمعلوماتية، وأشار البيان إلى إن خطة الزمالة التوسع فى التخصصات للدراسة وفتح تخصصات جديدة وليس منعها وحرمان الصيادلة من الدراسة وأن التعليم الطبى المستمر للفريق الصحى من الحقوق الدستورية للصيدلى كعضو فى الفريق الطبى.

وطالبت حركة صيادلة بلا حقوق وزيرة الصحة ومدير عام الزمالة التدخل لعودة زمالة الوبائيات والصيدلة الإكلينيكية للصيادلة وذلك من خلال إعلان تكميلى للزمالة بفتح تخصص الوبائيات التطبيقى والصيدلة الإكلينيكية للصيادلة هذا العام.

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مصر 365