أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبير نفسى: كيف تختار شريك حياتك؟

Google+ Print
خبير نفسى: كيف تختار شريك حياتك؟ خبير نفسى: كيف تختار شريك حياتك؟

كثير من المشكلات الأسرية والتى تصل إلى حد الطلاق تحدث بسبب عدم التفاهم وعدم القدرة على التعامل، وعلى الرغم من هذا إلا أنه منذ بدء الخليقة وآدم وحواء يتجاذبون دوما إلى بعضهم البعض، إلا أن التجاذب والإعجاب تعتبر الخطوة الأولى نحو الارتباط، إلا أن الحياة ليست كما يعتقدها الحالمين تحمل سعادة ووردية بل هناك مشاكل وصعوبات، فكيف اختيار شريك الحياة هل عن طريق القلب أم العقل.

يقول الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن هناك صراع دائم بين القلب والعقل أيهما اصح وأيهما يجب أن يختار شريك الحياة، بداية قبل اختيار شريك الحياة يجب أن تؤمن بشئ هام ألا وهى أن مشاكل الحياة الزوجية لا تنتهى ولن تنهى، وقديما كانوا يقولون "ما فيش بيت يخلو من المشاكل".

وأضاف هارون على الرغم من أن الكثيرين يدركون تلك النقطة إلا أن لا أحد يستطيع أن يبقى وحيدا، فكل شخص يبحث دائما عن شخص يشاركه أحلامه وآلامه وأفراحه، لذلك يجب البحث عن عدة أمور قبل الارتباط، وهو هل هناك ارتباط فكرى، وهل هناك توافق للميول والآراء.

وأوضح هارون أن اندفاع الشباب فى تلك الفترة يجعلهم يتناسون بعض الآراء، لذلك غالبا ما نجد كثيرين من حالات الطلاق بالسنة الأولى للزواج، مضيفا إن الحب لا يأتى على الشخص مثل الصاعقة، بل يأتى تدريجا فيبدأ بميل إلى شخص ثم إعجاب ثم يتطور إلى حب، ويمكن أن يتوقف العلاقة فى أى مرحلة إذا اكتشفنا أن هناك عدم قدرة على التوافق، بالإضافة إلى أنه يجب أن نترك لأنفسنا فترة حتى نتعارف بشكل أفضل وحتى نتأكد ن العلاقة مناسبة، وحتى لا نحتاج فيما بعد إلى وصول الأمور إلى الطلاق ويتواجد الأطفال فى حالة من التمزق بين الأبوين، أو أن نضطر إلى تحمل حياة لا تطاق مع شخص لا تستطيع التعامل معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365