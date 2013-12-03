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5 جرحى في استهداف لمظاهرة تدعو للعصيان المدني بمدينة درنة الليبية

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5 جرحى في استهداف لمظاهرة تدعو للعصيان المدني بمدينة درنة الليبية 5 جرحى في استهداف لمظاهرة تدعو للعصيان المدني بمدينة درنة الليبية

أصيب 5 متظاهرين، مساء الإثنين، بأعيرة نارية بمدينة درنة الليبية من قبل مسلحين من فوق أسطح المباني أمام مسجد عزوز، جراء استهداف مظاهرة سلمية.

وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، عبد الباسط بوذهب، إنه جرى، مساء الإثنين، استهداف مظاهرة سلمية بمدينة درنة بأعيرة نارية من قبل مسلحين من فوق أسطح المباني أمام مسجد عزوز، مشيراً إلى أن المظاهرة كانت تدعو إلى العصيان المدني بالمدينة.

من جانبه، أكد الطبيب بمستشفى الوحدة في درنة محمد فتحي، في تصريحات له، وصول 5 مصابين إلى المستشفى جراء استهدافهم من قبل مسلحين أثناء المظاهرة، مشيراً إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة والبقية إصاباتهم طفيفة.

وتشهد مدينة درنة منذ أشهر انفلاتًا أمنيًا وسلسلة من الاغتيالات طالت شخصيات أمنية بالمدينة.  

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