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بان كي مون يدعو «كل الأطراف» في أوكرانيا لضبط النفس وتجنب العنف

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بان كي مون يدعو «كل الأطراف» في أوكرانيا لضبط النفس وتجنب العنف بان كي مون يدعو «كل الأطراف» في أوكرانيا لضبط النفس وتجنب العنف
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الإثنين، جميع الأطراف في أوكرانيا لضبط النفس وتجنب المزيد من العنف.وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام في نيويورك، إن «الأمين العام يتابع عن كثب الأحداث في أوكرانيا. إنه يدعو كل الأطراف لضبط النفس وتجنّب المزيد من العنف والحفاظ على القيم الديمقراطية في حرية التعبير والتجمع السلمي».وحث «كي مون» على الحوار الهادف بين كل المعنيين، سعيا لتحقيق مستقبل مزدهر لأوكرانيا والاتفاق المتبادل بين الأوكرانيين للدفع بالبلاد قدماً إلى الأمام.وكان عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح وحروق، نتيجة المواجهات العنيفة التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط كييف خلال اليومين الماضيين.ويطالب المتظاهرون بإقالة على خلفية رفض الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي خلال قمة الشراكة الشرقية التي عقدت مؤخرا في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس. 

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