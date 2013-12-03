رئيس جامعة كفر الشيخ: الحرس الجامعى غير مطلوب فى عودته

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ إننى أطالب بأن ينتبه الجميع لما يجرى داخل الجامعات المصرية، ومطلوب التعامل مع الأحداث بحكمة وبالحوار والتواصل مع الطلاب بالاقناع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الحرس الجامعى "ليس مطلوب عودته فى الوقت الحالى لأن الحرم الجامعى من وجهة نظرى حرم للعلم والمعرفة وتربية العقول والبحث العلمى والحرم الجامعى يختلف عن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن المتغيرات الحالية تفرض علينا واقعا أليما لأن مصر مستهدفة خارجيا وداخليا، وأن الجامعات المصرية أول المؤسسات التى يريد المتربصين بمصر هدمها.

وأضاف القمرى أنه اتفق مع اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ بتواجد بعض سيارات النجدة خارج أسوار الجامعة دون دخول الحرم الجامعى ليكونوا على دراية أمنيا بما يحدث خارج الأسوار الجامعية، والتحرك السريع فى حالة الاحتياج لتواجدهم فى أى تجاوزات تحدث للإضرار بالنظام أو الإخلال به ويكون ذلك تحت تصرف إدارة الجامعة وبطلبها فقط ولكن حقيقة أن جميع طلاب الجامعة أثبتوا التزامهم حتى الآن سواء المعارضين أو المؤيدين فلا عنف ولا تخريب.