أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة كفر الشيخ: الحرس الجامعى غير مطلوب فى عودته

Google+ Print
رئيس جامعة كفر الشيخ: الحرس الجامعى غير مطلوب فى عودته رئيس جامعة كفر الشيخ: الحرس الجامعى غير مطلوب فى عودته

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ إننى أطالب بأن ينتبه الجميع لما يجرى داخل الجامعات المصرية، ومطلوب التعامل مع الأحداث بحكمة وبالحوار والتواصل مع الطلاب بالاقناع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الحرس الجامعى "ليس مطلوب عودته فى الوقت الحالى لأن الحرم الجامعى من وجهة نظرى حرم للعلم والمعرفة وتربية العقول والبحث العلمى والحرم الجامعى يختلف عن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن المتغيرات الحالية تفرض علينا واقعا أليما لأن مستهدفة خارجيا وداخليا، وأن الجامعات المصرية أول المؤسسات التى يريد المتربصين بمصر هدمها.

وأضاف القمرى أنه اتفق مع اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ بتواجد بعض سيارات النجدة خارج أسوار الجامعة دون دخول الحرم الجامعى ليكونوا على دراية أمنيا بما يحدث خارج الأسوار الجامعية، والتحرك السريع فى حالة الاحتياج لتواجدهم فى أى تجاوزات تحدث للإضرار بالنظام أو الإخلال به ويكون ذلك تحت تصرف إدارة الجامعة وبطلبها فقط ولكن حقيقة أن جميع طلاب الجامعة أثبتوا التزامهم حتى الآن سواء المعارضين أو المؤيدين فلا عنف ولا تخريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم