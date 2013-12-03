تحليل الجنين المجهض إجراء ضرورى لمعرفة سبب الإجهاض

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 24 سنة، متزوجة منذ سنة وشهرين. حدث الحمل مرتين، ولكن فى الأسبوع السادس وبعد السونار، تكون النتيجة عدم وجود نبض فى الطفل، وينصحوننى بإنزال الجنين.

قمت بعمل تحاليل، وكانت نسبة الأجسام المضادة عالية جدا، فنصحتنى الطبيبة بأخذ (إسبرين)، مع حقنة كل يوم.

> ما هو تشخيصكم لحالتى وما سبب تكرار الإجهاض بشكل مبكر؟

وأكد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أن تعرض السيدة للإجهاض المتكرر ربما يشير إلى إصابتها بأمراض معينه، ولعل أكثر ما يمكن أن يستدل به عن تلك الأمراض هو الجنين المجهض، لذا ففى حالة تكرار مرات الإجهاض يجب على الطبيب اتخاذ بعض الإجراءات من أهمها تحليل الجنين.

وقال أبو النجا فى حالة تكرار الإجهاض وخاصة المبكر يجب هنا إتباع بعض الخطوات الهامة والتى نحدد من خلالها سبب الإجهاض وعلاجه لتجتب تكراره مرة أخرى ومن أهم تلك الخطوات تحليل الجنين المجهض لمعرفة سبب عدم اكتمال نموه والفيروسات المحتمل إصابته بها وهى الخطوة التى يمهلها الكثيرون للأسف رغم أهميتها ودقتها.

والخطوة الأخرى والتى لا تقل أهمية وهى ما ننصح السيدة بإجرائها هى تحليل للكشف عم خمسة أنواع من الفيروسات والتى تعتبر من أهم الفيروسات التى تسبب الإجهاض المبكر ويسمى هذا التحليل (torch) وبعد الكشف عن الفيروس المصاب إن وجد يتم وصف المضاد المناسب له.

وأضاف، أنه فى حالة السيدة فمن الواضح أنها تعانى من ارتفاع فى الأجسام المناعية ولذا وصف لها الطبيب أقراص الأسبرين.

وفى تلك الحالة ننصحها بعمل اختبارات لدلائل الالتهابات بالجسم والتى تعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الأجسام المضادة وفى تلك الحالات تعالج بحقن الكوتيزون وعقاقير أقوى فى مفعولها من الأسبرين وخاصة فى حالة الارتفاع الشديد للأجسام المضادة.