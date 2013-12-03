“صناع الحياه ” باسنان الإسماعلية تقيم يوم باسم “معًا نرتقى بأخلاقنا ”

اقامت اليوم اسرة ” صناع الحياة ” بكلية طب اﻻسنان بجامعة قناة السويس بالاسماعلية يوما بعنوان “معًا نرتقى بأخلاقنا” .

تناول اليوم مناقشات تعرفيه جماعية وفرديه مع الطلاب حول الصفات المكروه بين الناس وبعضهم فى تعاملاتهم مثل “ العصبية – التسويف – اطﻻق اﻻشاعات ” وغيرها .

حيث لاقى اليوم اقبالًا كبيرا من طلاب الكلية من مختلف السنوات الدراسية والعمرية، بمشاركة عدد من مرضى مستشفى الجامعة و الاطفال .

وقال عبد الرحمن أُسامى لـ ONA : “انها تعد المرة الاولى التى تقام بكلية الاسنان وهذا عامها الاول ويعد حدث اليوم ” معا نرتقى باخلاقنا ” هو اول عمل لنا داخل الكلية “.

واضاف أُسامى لـ” ONA ” : ” انها اول حملة من نوعها بكلة طب الاسنان وقد تم تجربها من قبل ولاقت نجاحًا بكلية الصيدلة من نفس الجامعة ، موضحًا ان اسرة صناع الحياه بالجامعة تقيم عدد من المناسبات فى عدد من الكليات المختلفة بأحدث مختلفة مثل حفلات الاستقبال وجمع تبرعات لبنك الدم وحملات توعيه بالنظافه “.

و شارك فى تنظيم اليوم كلا من من الأعضاء:” احمد فؤاد حبيب الفرقه الرابعه طب أسنان -( ايمان الشوربجى - الاء الشناوى -ايمان نبيل -ساره صالح -إسراء نبيل -دينا أحمد -ايه السيد “الفرقه الثالثه طب أسنان ) - الاء الدهرى الفرقه الثانيه طب أسنان “.

وكانت تحت اشراف :قرر الأسر عبدالرحمن أسامى - مقررة الأسره المركزيه ولاء عبدالمنعم - مساعد مقررة الأسرة المركزيه عبدالله السيد - وأعضاء الأسره المركزيه ( محمد الغزلاوى-كريم حسن – احمد الوحش- احمد ياقوت-عمر جابر-اميره زكى -سلمى ثروت ) .