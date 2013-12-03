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“صناع الحياه ” باسنان الإسماعلية تقيم يوم باسم “معًا نرتقى بأخلاقنا ”

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“صناع الحياه ” باسنان الإسماعلية تقيم يوم باسم “معًا نرتقى بأخلاقنا ” “صناع الحياه ” باسنان الإسماعلية تقيم يوم باسم “معًا نرتقى بأخلاقنا ”

اقامت اليوم اسرة ” صناع الحياة ” بكلية طب اﻻسنان  بجامعة قناة السويس بالاسماعلية يوما بعنوان “معًا نرتقى بأخلاقنا” .

تناول اليوم مناقشات  تعرفيه جماعية وفرديه مع  الطلاب حول الصفات المكروه بين الناس وبعضهم فى تعاملاتهم مثل “ العصبية – التسويف – اطﻻق اﻻشاعات  ” وغيرها .

حيث لاقى اليوم اقبالًا  كبيرا من طلاب الكلية من مختلف السنوات الدراسية والعمرية، بمشاركة عدد من مرضى مستشفى الجامعة و الاطفال .

وقال عبد الرحمن  أُسامى  لـ ONA : “انها تعد المرة الاولى التى تقام بكلية الاسنان وهذا عامها الاول  ويعد حدث اليوم ” معا نرتقى باخلاقنا  ” هو اول عمل لنا داخل الكلية “.

واضاف أُسامى لـ” ONA ” : ” انها اول حملة من نوعها بكلة طب الاسنان وقد تم تجربها من قبل ولاقت نجاحًا بكلية الصيدلة من نفس الجامعة ، موضحًا ان اسرة صناع الحياه بالجامعة تقيم عدد من المناسبات فى عدد من الكليات المختلفة بأحدث مختلفة مثل حفلات الاستقبال وجمع تبرعات لبنك الدم وحملات توعيه بالنظافه “.

و شارك فى تنظيم اليوم كلا من من الأعضاء:” احمد فؤاد حبيب الفرقه الرابعه طب أسنان -(  ايمان الشوربجى - الاء الشناوى -ايمان نبيل -ساره صالح -إسراء نبيل -دينا أحمد -ايه السيد “الفرقه الثالثه طب أسنان ) - الاء الدهرى الفرقه الثانيه طب أسنان “.

وكانت تحت اشراف :قرر الأسر  عبدالرحمن أسامى - مقررة الأسره المركزيه  ولاء عبدالمنعم - مساعد مقررة الأسرة المركزيه عبدالله السيد - وأعضاء الأسره المركزيه ( محمد الغزلاوى-كريم حسن – احمد الوحش-  احمد ياقوت-عمر جابر-اميره زكى -سلمى ثروت ) .

 

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