بلدية الدرعية تنفذ دورات تدريبية لموظفيها

الدرعية - الرياض

نفذت بلدية محافظة الدرعية مؤخراً دورتين تدريبيتين حول تنمية مهارات الموظفين استفاد منها 40 موظفاً وقدمها مدربون معتمدون من المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني وذلك في المقر الرئيسي بالبلدية.وأوضح الأستاذ سلطان بن صالح المطلب مدير شؤون الموظفين في البلدية ان الدورتين كانت بعنوان «مهارات التعامل مع الآخرين» و «إدارة فرق العمل» قدمها كل من الدكتور محمد عبدالقادر والمحاضر محمد عابد مشيراً بأن تلك الدورات تأتي في إطار توجيهات رئيس البلدية المهندس عادل عبدالله السالم نحو الاهتمام بالكوادر البشرية العاملة في البلدية وتطويرهم للوصول بتلك الكوادر الوطنية للأفضل واكسابها الخبرات في المجالات المختلفة وصقل مهاراتها لتمكينها من تحمل مسؤوليات العمل ودفع عجلة التطوير والتأهيل لتتماشى مع الخطوات السريعة التي تخطوها تكنولوجيا المعلومات.وفيما تسلم جميع المشاركين شهادات حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني قدم رئيس البلدية المهندس عادل بن عبدالله السالم شكره لجميع المشاركين وحثهم للمشاركة في مثل هذه الدورات لما لها من فوائد يجنيها الموظف خلال حياته العملية.