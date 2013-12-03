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وكيل تعليم القليوبية تفتتح اليوم معرض "أنا موهوب"

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وكيل تعليم القليوبية تفتتح اليوم معرض "أنا موهوب" وكيل تعليم القليوبية تفتتح اليوم معرض "أنا موهوب"

تفتتح الدكتورة بثينه كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعاد فرج مدير عام إدارة بنها التعليمية، وأميمة إبراهيم مدير مدرسة أحمد زويل التجريبية للغات التابعة لإدارة بنها التعليمية، معرض "أنا موهوب"، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة.

وأكدت أميمة إبراهيم مدير المدرسة والمشرف العام على المعرض، أنه تم إجراء عمليات فرز للطلاب الموهوبين فى مجالات الرسم والغناء والتمثيل والإلقاء والموهبين فى كتابة الشعر والقصة والرواية وكذلك المتميزين فى العلوم والاختراعات على مستوى مرحلتى التعليم الأساسى، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموهبين بالمديرية.

مشيرة إلى أنه سيتم تصعيد الأعمال المتميزة للمشاركة فى مسابقات الوزارة، وقالت إن وكيل وزارة التعليم سيقوم بتكريم أصحاب الأعمال الفائزة بالمعرض مستطردة بقولها إن المعرض سيتضمن عرض لمسرحة المناهج فى أول تجربة لتحويل المناهج التعليمية إلى مسرحيات تعليمية مبسطة، لتسهيل وصولها للطلاب وتقديم عروض فنية للموهوبين.

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