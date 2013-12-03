شاهد شكل المخ عقب الإصابة بالسكتة الدماغية.. وأبرز أعراضها

يصاب الإنسان بالسكتة الدماغية فى الأغلب عندما يتوقف الدم عن التدفق إلى أحد أجزاء مخه لبضعه ثوانٍ، وبالتالى لا يستطيع التزود بالدم والأكسجين، وتموت خلايا المخ لتسبب تلفا دائما لا يمكن علاجه، وإذا لم يتم إسعاف المريض فى وقت وجيز، فقد يؤدى ذلك إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم.

وتظهر الصورة الحية المرفقة مع الخبر، والتى نشرت ضمن أحد الأبحاث العلمية بموقع "Imgur.com." شكل مخ أحد الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية بعد نجاته منها، وبدا واضحاً وجود ضمور وتآكل فى أجزاء كبيرة من أحد فصى المخ، ويصاحب ذلك حدوث خلل فى الوظائف الفسيولوجية المسئول عنها ذلك الجزء من المخ.

> وفيما يتعلق بالأعراض المرضية التى تسبق الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد كشف موقع "Medical News Today" أنها تتلخص فى:

1.الشعور بالدوار وفقدان التوازن والسقوط على الأرض أحياناً

> 2.وجود مشاكل فى النطق وتسقط بعض الحروف من الكلمات

> 3.الإصابة بتنميل أو شلل فى أحد جانبى الجسم

> 4.وجود مشاكل فى الرؤية

> 5.الإصابة بصداع شديد مفاجئ

وبالنسبة لعلاج السكتة الدماغية فقد ذكر موقع " PubMed Health" أنها تتلخص فى الاتصال بالإسعاف أو الطوارئ والذهاب فوراً إلى المستشفى، ثم يحصل المريض حال كانت الجلطة هى المتسببة فى الإصابة على أحد العقاقير المذيبة للجلطات، ثم يحصل بعد ذلك خلال فترة بقائه بالمستشفى على العقاقير المسيلة للدم مثل الهيبارين أو الورافرين أو الكلوبيدوجريل.