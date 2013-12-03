محمد بن زايد يمنح عبيد الكتبي جائزة «الشخصية الإتحادية»

منح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي جائزة "الشخصية الاتحادية"، والتي تُمنح للمكرَّمين من الشخصيات الوطنية، تقديراً لدورهم الوطني الذي يؤدّونه بإخلاص.

وقام الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، بتسليم الجائزة للمكرمين في دورتها الثانية. وعبر اللواء الكتبي عن اعتزازه بهذه الجائزة ، قائلاً: إنه شرف وتقدير بالغ يزيد من حرصنا على بذل مزيد من العطاء المستمر والإخلاص الدائم والعمل الجاد لكي نرى وطننا أفضل مكانة وأرقى بقعة في العالم .

وأضاف: إن جائزة قيادتنا العليا تاج نضعه فوق رؤوسنا ونفتخر به ونتباهى به، وإننا جميعاً جنود مخلصون لخدمة تراب هذا الوطن العزيز بقيادته وأبنائه، وإن بيتنا متوحد وكلنا نقف صفاً واحداً لكي نصعد بوطننا إلى مصاف الدول الراقية، الواعية والمتقدمة، والمتسلحة بالعلم والوطنية ومعتمدون على سواعد أبنائنا والمخلصين من الأشقاء والأصدقاء.

وأضاف الكتبي إن مسيرة الاتحاد ماضية بكل همة عالية من أجل تحقيق نهضتنا وغاياتنا، وإن قطار الاتحاد ماض بقوة وعزم، ونحن في كل يوم نحصد ثمرات هذا الإنجاز الذي أسسه الآباء الذين شيدوا لنا هذا الصرح العظيم. وشمل التكريم عدداً من الشخصيات الوطنية.